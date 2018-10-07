KPSS öncesi yine aynı görüntü: 1 dakika ile kaçırdılar

Geç kaldıkları için sınava alınmayanların memurluk hayalleri 1 dakikada bitti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan yaklaşık 3 milyon adayın girmesi beklenen 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı10.15'te başladı. Adaylar sınava girmek için erken saatlerde sınav merkezlerine geldi.

Sınav merkezlerine gelen adaylar sınav görevlileri tarafından aranarak içeri alındı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca belirlenen yasak araç ve gereçlerle adayların sınava girilmesine izin verilmedi.

Sınava girecek olan adayların saat 10.00'dan sonra 15 dakika kuralı gereği sınav binalarına girişlerine de izin verilmedi. Sınava alınmayan adaylar görevlileri uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Memurluk hayalleri 1 dakikayla biten adaylar büyük üzüntü yaşadı. Nüfus cüzdanı yerine ehliyetle gelenlerde görevliler tarafından sınava alınmadı.