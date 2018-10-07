Prof. Dr. Ercan: Yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü

DHA / İzmir'de körfezin güneyinin güvenli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, "İzmir'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü, yüzde 20'si ise kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15. deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme" dedi.

Kuşadası Arama Kurtarma Ekibi ile Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi'nin, İbramaki Sanat Galerisi'nde organize ettiği toplantıda konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'de en büyük deprem çekinceli bölgelerini, Batı Anadolu deprem odaklarını ve Ege Bölgesi için olası deprem risklerini anlattı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Remzi Çengel ile kalabalık bir topluluğa konuşan deprem uzmanı Ercan, Marmara, Bingöl, Van, Girit ve Rodos bölgelerinin deprem açısından gergin olduğunu söyledi. Ercan, İzmir'de Çeşme, Aydın'da ise Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı'nın depremsellik açısından güvenli olduğunu kaydetti.

Türkiye genelinde en büyük deprem çekinceli bölgeleri ve depremlerin tekrarlama yıllarını ise Ercan şöyle sıraladı;

"Sakarya Çukuru (Adapazarı, İzmir, Düzce, Bolu) 7-30 yıl, Bingöl Kavşağı (Erzincan, Bingöl, Erzurum) 30-40 yıl, Güney Marmara (Gönen, Manyas, Ulubat) 25-30 yıl, Gediz Çöküntüsü (Gediz, Demirci, Denizli) 15-20 yıl, Menteşe (Fethiye, Marmaris,Finike) 20-30 yıl."

İZMİR'DE YAPILARDAKİ DEPREM RİSKİ

Aydın'da yıkım gücü yüksek olan depremlerin yinelemeleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ercan, "Aydın şehir merkezi ile Nazilli'de yıkıcı deprem yineleme süresi 250 yıl. Söke'de 100, Kuşadası'nda ise 50 yıl. Kuşadası'nda en geç 50, en erken 30 yılda bir orta büyüklükte deprem meydana geliyor. Kuşadası'nı etkileyecek olan 6 ile 7.2 büyükyüğündeki deprem Sisam Adası'nın kuzeyinde olacak. Kuşadası şehir merkezinde Türkmen Mahallesi ile Karaova Mevkisi'ndeki yapılar sarsıntıları 1.2 ile 4 kat büyüterek yapılara yansıtır. Özellikle Karaova bölgesindekiler bedelini ağır ödeyecekler. Sisam'daki Kuşadası'nı da etkileyecek bir depremin büyüklüğünün 6.5'den fazla olması öngörülüyor" diye konuştu.

İzmir'de körfezin güneyinin güvenli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, "İzmir'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45'i çok kötü, yüzde 20'si ise kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15. deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme" dedi.