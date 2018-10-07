Saatlerce rehin kaldı: Operasyonla kurtarıldı

Mersin'de borcunu ödemediği iddiası ile T.Ç. ve Ö.B. tarafından 6 saat boyunca silahla rehin tutulan R.A., polisin operasyonuyla kurtarıldı.

DHA / Gözaltına alınan, benzer suçlardan kayıtları bulunduğu belirtilen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde bir kişinin silahla rehin alındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Verilen adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Borcu olduğu iddiasıyla yaklaşık 6 saattir rehin tutulduğu belirtilen R.A. kurtarıldı. Şüpheliler T.Ç. ve Ö.B ise yakalandı.

Şüphelilerin, benzer suçlardan da kaydı olduğu belirlendi. Üzerlerindeki silaha el koyan polis, şüphelileri emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.