Venüs Retrosu süreci başlıyor

Venüs Retrosu olarak adlandırılan bu süreç 16 Kasım tarihine kadar devam edecek. Venüs öncelikle bulunduğu Akrep burcunda gerilemeye başlayacak. Daha sonra Terazi burcuna tekrar adım atacak ve bu alanda gerilemeye devam edecek. Bu süreçte, Venüs’ün temsil ettiği konularda zorlanmalar, aksilikler ve yavaşlıklar yaşanabilir.

Venüs, hayattan alınan zevk ve keyfi yönetir. 16 Kasım tarihine kadar olan süreçte özellikle hayattan alınan keyfin sorgulanması, zevklerin kısıtlanması ya da engellenmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Hayattan aldığınız zevk kısıtlanmasa bile, bu zevkin neden alındığı, bunun ne kadar önemli olduğuna dair geçmişe dönüş yapabilirsiniz. Hayatınızda size mutluluk ve keyif veren zevkleri sorgulayabilirsiniz.

İlişkiler ve aşk yöneticisi Venüs, çiftleri bu süreçte sınavlardan geçirebilir. Özellikle sağlıksız ve kopmak üzere olan ilişkiler, Venüs etkisi ile sonlanabilir. 1 Kasım tarihine kadar Akrep burcunda geri gidecek olan Venüs, ilişkilerde cinsellikle ilgili problemler de getirebilir. Geçmişte çözülemeyen ilişkiye dair sorunlar, tekrar gündeminize düşebilir. Eski sevgililer, eski partnerler, eskide kalan her türlü ilişki tekrar karşınıza çıkabilir. Bu dönemde sağlıklı ilişkiler, problemleri üzerine çalışarak ilişkilerini daha da sağlamlaştırabilirler.

Yeni bir ilişkiye başlıyorsanız, Venüs Retro süreci bittikten sonra, istediğiniz kişinin doğru kişi olmadığını düşünebilirsiniz. Evlenmek, nişanlanmak, sözlenmek gibi partnerlik oluşturan adımlar çokta sağlıklı olmayabilir. Süreçler istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Ayrıca, partneri olmayan ve uzun zamandır hayatında partner isteyen kişiler hayal dünyası oluşturabilirler, platonik aşklara çekilebilirler. Aşktan ve bağlanmaktan oluşan korkunun artacağı bu dönem de kendinize verdiğiniz değeri sorgulamalısınız. İlişkiler ve değer konularında gerçeğe dönmelisiniz.

Bu dönem sanatçılar, modacılar, mankenler, iç mimarlar, kuaförler, müzisyenler ve tasarımcılar için zorlayıcı ve problematik olabilir. Sanatsal olarak girişilen projeler istenildiği gibi sonuç vermeyebilir. Aynı şekilde hayatınızda kalıcı olarak değiştirmek istediğiniz güzelliğiniz ve estetik için yapılan müdahaleler sağlıklı sonuçlar getirmeyebilir. Örnek olarak bu dönem de kalıcı makyaj yaptırmak, dövme yaptırmak, piercing taktırmak gibi güzelleşmek adına atılan adımlar ve özellikle estetik ameliyatlar sonrasında istediğiniz şekilde tatmin olamayabilirsiniz.

Venüs, finansal konuları ve en önemlisi parayı yönetir. Bu dönem de yeni finansal girişimler güzel sonuçlar getirmeyebilir. Yeni borç almak, borç vermek, kredi çekmek, şirket kurmak gibi adımlar iyi değildir. Tam tersi, elinizde olanların değerini bilmeyi öğrenmelisiniz, yeni borçlardan ziyade, tüketmek yerine üretmeye konsantre olmalısınız. Geçmişten kalan borçlarınız gündeminize düşebilir. Bu süreç, borçlarınızı kapatmak için şahanedir. Aynı şekilde uzun zamandır ödeme beklediğiniz yerlerden, bu dönemde istediğiniz ödemeleri alabilirsiniz. Maddiyata verdiğiniz değeri de kontrol etmelisiniz. Gereğinden fazla tutunulan maddiyat sevgisi, bu süreçte dağılabilir. Ekonomik süreçlerin yavaşlayacağı, finansal olarak özellikle maddiyat üzerine ısrar edildiğinde, hezimete uğrayabileceğiniz bir zaman olacaktır.

Sağlığınızla ilgili, Akrep ve Terazi burçlarında geri gidecek olan Venüs, cinsel organlar, bel bölgesi ve böbrekler üzerinde sorunlar oluşturabilir. Cinsel sağlığınızla ilgili kontrollerinize gidebilirsiniz. Bel fıtığı, genel bel ağrılarını çözmek için, bu bölgelerle ilgili tedavilere başlamak için sağlıklı bir dönemdir. Böbrek hastalarının bu döneme daha çok dikkat etmesi gerekir.

Venüs Retrosu, 10 derece Akrep burcunda başlayıp, 25 derece Terazi burcunda geri hareketini sonlandıracak. Yükselen, Güneş ve Ay burcu Boğa ve Terazi olanlar bu süreçten daha yoğun etkilenebilirler. En önemlisi, doğum haritalarınızda 10 derece Akrep- 25 derece Terazi burçlarının bulunduğu alanı spesifik olarak etkileyecektir. Bu alanda gezegenleri olanlar, Venüs’ün doğum haritalarınızda yönettiği alanlar bu dönemden etkileneceklerdir. Doğum haritalarınız üzerinden Venüs Retro sürecinin sizde oluşabilecek kişisel etkileri için danışmanlık alabilirsiniz.