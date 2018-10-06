6 Ekim 2018 20:25

Hastanedeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede doktor Fikret Hacıosman'ın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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DHA - Görüntülerde doktor Hacıosman, odaya girdikten hemen sonra saldırgan odaya giriyor. Kısa bir süre sonra hastanede panik yaşanıyor.

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