6 Ekim 2018 17:21

Kayıp gazeteciyle ilgili yeni gelişme!

Kayıp gazeteciyle ilgili yeni gelişme!
Başsavcılık kayıp Suudi gazeteciyle ilgili soruşturma başlattı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan gazeteci Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

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