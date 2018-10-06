Avukat Kavili: İşkence yaptılar, sahte tutanakla tutukladılar

Rıfat DOĞAN/ ARTI GERÇEK - 'Müdafisi olduğu davayı sulandırmak' gerekçesiyle tutuklanıp serbest bırakılan avukat Ömer Kavili, Artı Gerçek'e konuştu. Kavili 'Bu yurttaşa ve avukata bir tehdittir' dedi.

Grup Yorum üyelerinin de yargılandığı davada hakimle tartışması sonucu gözaltına alınan avukat Ömer Kavili, akşam saatlerinde, “görevli memura mukavemet” suçlaması ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Avukat Kavili’nin tutuklanma gerekçesinde, “Kavili’nin eyleminin amacının kutsal savunma hakkı olmadığı, aksine ters psikoloji ile müvekkilinin ve kendisini mağdur göstererek dosyada haklı çıkmaya çalıştığı, şüphelinin eyleminin müdafisi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı, şüphelinin tüm bu eylemleri birlikte değerlendirildiğinde amacının halkın gözünde yargının ve mahkemelerin itibarsızlaştırmak olduğu, adalete olan güveni sarsmayı amaçladığı, eylemlerinin haber niteliği taşıyarak toplumda infiale sebep olduğu, delillerin henüz toplanmamış olması, kaçma veya delilleri karartma ihtimalinin bulunması” ifadeleri yer almıştı.

AVUKATLIK TARİHİNDE BİR İLK

Kavili, yapılan itirazdan sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılmasından sonra Artı Gerçek’e konuşan avukat Avukat Ömer Kavili espirili bir dille “Ben iyiyim, beni ellerinden kaçırdıkları için hakim ve savcılar üzüntülü” dedi. Tutuklanmasına gerekçe olan “müdafisi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı” ifadelerini de değerlendiren Kavili gerekçeyi gülerek karşıladı ve “avukatlık tarihinde ilk” yorumunda bulundu.

İŞKENCE YAPTILAR, SAHTE TUTANAKLA TUTUKLADILAR

Kavili yaşananları şöyle özetledi: “Müvekkilimle duruşma öncesi görüşmek istedim. O da ‘görüşemezsin. Ancak jandarma gözetiminde olur. İzin vermiyorum’ dedi ve jandarmalara ‘alın bunu’ emrini verince jandarmalar bana saldırdı ve müvekkilimle birlikte dışarı attı. Beni yerde sürüklediler. İki bacağımı ayırarak ayak bileklerimden tutarak beni cezaevine götürdüler, orada da işkence bitmedi. Yere yatırarak dizleriyle göğsüme bastırdılar. İşkencenin izleri olmasına rağmen savcı hiçbir işlem yapmadı, yapmadığı gibi sahte tutanakla beni tutuklamaya sevk etti, daha sonra da tutuklattırdılar.”

AYNI İFADELERLE TUTUKLADILAR, AYNI İFADELERLE SERBEST BIRAKTILAR

Gözaltına alınmasından tutuklanmasına başından geçen bütün süreci kanunsuz olarak niteleyen Kavili “Söylemedim, dinlemediler ama ne acıdır ki söylediğim sözler nedeniyle beni tutuklamışlarken, itirazımda dile getirdiğim aynı ifadelerle hakim beni serbest bıraktı” dedi.

BANA YAPILAN YURTTAŞA, AVUKATA TEHDİTTİR

Kavili kendisine dönük yapılan muamele için “Bu görev yapan avukatlara ve yurttaşlara tehdittir. Savcı ve hakimlerin kanun bilmezliğidir. Kanunu bilmedikleri halde görev yaptıkları belgelendi” diye konuştu.

Kavili, Adalet Bakanı’nın, Türkiye Barolar Başkanı ve İstanbul Barosu Başkanı ve adayları da kendisini arayarak geçmiş olsun dilediklerini söyledi. Kendisini tutuklamaya sevk eden savcı ve tutuklayan hakim için önlem alınacağı yönünde kendisine söz verildiğini belirten Kavili, bununla ilglli herhangi bir yasal işlem yapılacağı konsunda çok umutlu olmadığını ifade etti.