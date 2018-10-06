6 Ekim 2018 15:11

Kamyon ile işçi servisi çarpıştı

Kamyon ile işçi servisi çarpıştı
Adana'da kamyon ile işçi servisi çarpıştı, 8 kişi yaralandı.
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kamyon ile işçi servisinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Adana'da Celalettin Kahraman idaresindeki plakalı kamyon, Yakapınar Mahallesi'nden karayoluna çıkan Devlet Ünlü'nün kullandığı 01 S 0196 plakalı işçi taşıyan minibüsle çarpıştı. Kazada, sürücüler ile devrilen servisteki 6 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza öncesi minibüsün ana yola çıkışı ve çarpışma sonucu devrilip sürüklenmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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