Cumartesi Anneleri eyleminde vekillere şiddet

Cumartesi Anneleri'nin 706'ncı hafta eylemine katılan HDP milletvekili Hüda Kaya'nın polis tarafından itildiği an kameralara yansıdı. CHP Milletvekili Sera Kadıgil ve polis arasında da tartışma yaşandı.

Cumartesi Anneleri’nin 706. haftada düzenlediği basın açıklamasında HDP Milletvekili Hüda Kaya polis tarafından darp edildi. CHP Milletvekili Ali Şeker ve HDP Milletvekili Garo Paylan araya girerek polisin müdahalesini engellemeye çalıştı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması için 706 haftadır eylem yapan Cumartesi Anneleri, 6 haftadır polis müdahalesiyle karşılaşıyor. 700. haftadan itibaren Galatasaray Meydanı’nda toplanmaları engellenen Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi önünde adalet talebini yinelemek için buluştu. HDP Milletvekilleri Hüda Kaya, Pervin Buldan, Oya Aslan, Garo Paylan ve Saruhan Oluç, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker ile EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel 706. haftalarında da Cumartesi Anneleri’ni yalnız bırakmadı.

İTİRAFA RAĞMEN ETKİN SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİ

Polis ablukası altında basın açıklamasını okuyan Maside Ocak, “706. haftamıza askerlerin yaşamını yitirmesi haberiyle girdik. Hiçbir annenin evlat acısı yaşamayacağı bir Türkiye talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz ve barışta ısrar ediyoruz” dedi. Ağır insan hakları ihlallerinin sebebinin cezasızlık olduğunu vurgulayan Ocak, cezasızlığa yol açan faktörlerin başında ise zamanaşımı uygulamasının geldiğini söyledi. Ocak, 2 yıl arayla iki evladı gözaltına alınarak kaybedilen ve failleri zamanaşımı zırhıyla korunan Feriye - Osman Efeoğlu’nun 26 yıl önce bugün gözaltına alınarak kaybedilen küçük oğulları Ayhan Efeoğlu için adalet istedi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi Ayhan Efeoğlu, 26 Ekim 1992 tarihinde Üniversite önünde sivil polisler tarafından gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Oğullarını devletin ilgili tüm kurumlarına soran ailesine gözaltında olmadığı cevabı verildi.

2008 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma 20 yıllık zamanaşımı beklenmeden takipsizlik kararı ile kapatıldı. Savcılığın kararına göre; Ayhan Efeoğlu işkence sonucunda öldürülmüş olsa bile öldürme kastı olmadığından zamanaşımı süresi 15 yıla indirildi.

2011 yılında Eski Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkın, Ayhan Efeoğlu'nun gözaltındayken işkence ile öldürüldüğüne tanık olduğunu söyledi. “Onu bizzat ellerimle gömdüm” diyen Çarkın, Ayhan Efeoğlu’nu işkence ile sorgulayan ve bedenini kaybeden polislerin isimlerini açıkladı. Bu itirafın ardından Efeoğlu Ailesi’nin dosyanın yeniden açılıp etkin ve bağımsız bir soruşturma yapılarak oğullarının gömüldüğü yerin tespit edilmesi ve ceza adaletinin sağlanması talebi bugüne kadar gerçekleşmedi.

‘KAYIPLARIMIZI ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Ocak, Efeoğlu’nun gözaltında kaybedilmesinde sorumluluğu olan tüm görevlilerin adil bir yargılama faaliyeti sonucunda cezalandırılmalarını talep etti. Ocak şöyle devam etti: “Kaç yıl geçerse geçsin kayıplarımızı aramaktan ve kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray’dan vazgeçmeyeceğiz!” Ocak’ın konuşmasının ardından Cumartesi Anneleri, “Vazgeçmeyeceğiz” diye slogan attı.

Açıklamanın ardından kitlenin yanında duran HDP Milletvekili Hüda Kaya polisler tarafından darp edildi. CHP Milletvekili Ali Şeker ve HDP Milletvekili Garo Paylan araya girerek polisin müdahalesini engellemeye çalıştı. Milletvekilleri Kaya’yı darp eden polisler hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Aynı sırada CHP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil ve başka bir polis arasında da tartışma yaşandı. Polise milletvekili olduğunu söyleyen Kadıgil, “Seni tanımıyorum” yanıtını aldı. Kadıgil polisi milletvekili olduğuna rozetini göstererek ikna edebildi.