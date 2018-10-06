ÖSYM'den adaylara KPSS uyarısı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 7 Ekim Pazar günü yapılacak sınava saat 10.00’dan sonra gelenlerin, içeri alınmayacağını duyurdu.

Ortaöğretim adaylarına yönelik Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önümüzdeki pazar yapılacak.

ÖSYM’nin Twitter üzerinden yaptığı duyuruya göre, saat 10’dan sonra gelenler sınav merkezlerine alınmayacak.

Adayların, sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

ÖSYM ayrıca, kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınav saatinden bir saat önce sınav merkezlerinde hazır bulunmalarını tavsiye etti.