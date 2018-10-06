Bin kişiye 4 milyonluk ödeme

BURCU CANSI - BİRGÜN / Rapora göre toplum Yararına Program’dan yararlanmaktayken gelir getirici bir işte çalışmaya başlayan bin kişiye toplam 4 milyon 269 bin 233 TL fazladan ödeme yapıldı.

Sayıştay’ın Türkiye İş Kurumu’nun denetim raporunda, hükümetin seçim propagandası için uygulamaya koyduğu Toplum Yararına Programına ilişkin önemli tespitlere yer verildi. Programın “İşsizler, özellikle de istihdamında zorluk çekilen işsizler için” düzenlendiğine dikkat çekilen raporlarda, “Sigortalı olarak çalışanların Toplum Yararına Programlara katıldıkları, bu programlardan yararlanmakta iken gelir getirici bir işte çalışmaya başlayanların Toplum Yararına Programlardan yararlanmaya devam ettikleri” tespiti yer aldı.

İŞKUR’dan elektronik ortamda alınan verilerden yapılan hesaplamalara göre, 2017 yılında Toplum Yararına Programlara katılan kişi sayısının 218 bin 609 olduğu belirtilen raporlarda, “Yapılan toplam ödeme iki milyar 652 milyon 302 bin TL. Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ile yapılan karşılaştırma sonucu, Toplum Yararına Programlara katılmaya başladıkları zaman çalışmakta olduğu veya programlarda katılımcı olduğu süre içinde işe başladığı tespit edilen kişi sayısı bin 3’tür. Bu kişilere yapılan toplam ödeme 4 milyon 269 bin 233 TL’dir” tespiti yapıldı.

Sayıştay raporunda paranın tahsilini isterken, İŞKUR “Yaşanan teknik aksaklıklar ve başvuru yoğunluğu düşünüldüğünde belirtilen oranda yaşanan hata normaldir” diyerek savunma yaptı.

21 milyon ‘kayıt dışı’

Yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. İŞKUR’un Toplum Yararına Program kapsamında sağlık tesislerinde çalışanlara yapılacak ücret ödemeleri için gönderdiği 21 milyon 793 bin 488 TL’lik tutar “kayıt dışı” kaldı. Sağlık tesislerine gönderilen paraların muhasebe yetkililerinin kontrolünde olmayan banka hesaplarında işlem gördüğü ortaya çıktı. Çalışanlara ödenmesi gereken 7 bin TL’de bankada zamanaşımına uğratıldı.

Raporlarda, şu tespite yer verildi: “Toplum Yararına Program kapsamında çalışanlara yapılacak ücret ödemeleri için, İŞKUR tarafından sağlık tesislerine gönderilen paraların, usulünce atanmış muhasebe yetkililerinin kontrolünde olmayan banka hesaplarında işlem görmesi nedeniyle, muhasebeleştirilmediği ve raporlanmadığı tespit edildi. Program kapsamında İŞKUR tarafından sağlık tesislerine gönderilen toplam 21 milyon 793 bin 488 TL’lik tutar, muhasebe hesaplarına alınmamış ve kayıt dışı kalmıştır. Bu nedenle, tutara ilişkin harcamalar Kurum mali tablolarına yansıtılamamıştır. Banka hesaplarındaki toplam 7 bin 195 TL’nin zamanaşımına uğratılmasında sorumluluğu bulunan kişiler hakkında soruşturma açılarak, sorumluluğu tespit edilen kişilere rücu edilmesi gerekmektedir.”