AKP yıktı cemaat cuma namazını enkaz üstünde kıldı

Üsküdar Kirazlıtepe'de AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından yıkılan Esentepe Camisi'ne tepkiler sürüyor.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş tarafından gündeme taşınan yıkım, gündeme oturmuştu. Cami alanının rant alanına dönüşmesi beklenirken bölge halkının tepkisi sürüyor. Caminin yıkılmasına direnen bölge halkına tazyikli su ile müdahale edildi, gözaltına alınanlar oldu. Bunlara rağmen bölge halkı tepkilerini sürdürüyor. Halk cuma namazını AKP'li belediyenin yarattığı enkazın üstünde kıldı. Yarkadaş o anların görüntülerini "AKP'li Üsküdar Belediyesi, Kirazlıtepe Mahallesi Esentepe Camisi'ni kepçeyle yıkınca, bölge halkı Cuma namazını enkazların üstünde eda etti." notuyla twitter hesabından paylaştı.