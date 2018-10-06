Tutuklanan Avukat Ömer Kavili hakkında yeni gelişme

CUMHURİYET- Grup Yorum üyelerinin avukatlığını yaparken mahkeme heyetiyle yaşadığı tartışma sonrası “Davayı sulandırmak”, “Adalete olan güveni sarsmayı amaçlamak” nedeniyle tutuklanan Avukat Ömer Kavili, Cumhuriyet Savcısı’nın cezaevine gönderdiği talimatla tahliye edildi.

Avukat Ömer Kavili tutuklandı: İşte tutuklanma gerekçesi

Grup Yorum üyelerinin yargılandığı davada hakimle tartışması sonucu gözaltına alınan avukat Ömer Kavili 'nin tutuklandı. Kavili bir gün tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Avukat Nadide Özdemir ve Ömer Kavili dün İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Cezaevi karşısında bulunan duruşma salonlarında gördüğü Grup Yorum üyelerinin yargılandığı duruşmaya katıldı. Duruşma sırasında mahkeme başkanı ile sanık avukatı Ömer Kavili arasında usule ilişkin tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma ardından mahkeme başkanı avukat Kavili'nin salondan çıkarılması yönünde karar verdi. Kavili karara tepki gösterince, güvenlik güçleri zorla duruşma salonundan çıkarıldı. Ardından da tutuklanmasına karar verildi.

TUTUKLANMA GEREKÇESİ

Kavilli'nin tutuklanma gerekçesi şöyle:

" Silivri C. Başsavcılığınca şüpheli Ömer Kavili'nin görevi yaptırmamak için direnme, kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret (TCK'nin 265/1, 43/2, 125/5 maddeleri) suçundan tutuklanması talep edilmekle tüm dosya kapsamının değerlendirilemsinde şüphelinin üzerine atılı suçun vasıf ve möhiyeti,

-Şüpheli Ömer Kavili'nin eyleminin amacının kutsal savunma hakkı olmadığı, aksine ters psikoloji ile müvekkilini ve kendisini mağdur göstererek dosyada haklı çıkmaya çalıştığı şüphelinin eylemininin müdafisi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı, şüphelinin tüm bu eylemleri birlikte değerlendirildiğinde amacının halkın gözünde yargının ve mahkemelerin itibarsızlaştırılmak olduğu, adalete olan güveni sarsmayı amaçladığı, şüphelinin eylemlerinin haber niteliği taşıyarak toplumda infiale sebep olduğu, delillerin henüz toplanmamış olması, şüphelinin kaçma veya delilleri karartma ihmalinin bulunması göz önüne alınarak atılı suçtan tutuklanmasına..."

TAHLİYE EDİLDİ

Avukat Kavili kısa süre sonra tahliye edildi.