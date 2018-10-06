'Karma eğitim kaldırılıyor mu?' tartışmasını alevlendirecek adım

Mustafa Mert Bildircin - BİRGÜN / Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), yönetmelik değişikliğiyle gündeme gelen, “Karma eğitim kaldırılıyor mu?” tartışmalarını alevlendirecek bir adım atıldı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne yalnızca kız öğrenciler alındı. Lise yerleştirmelerinin elektronik ortamda yapıldığı göz önüne alındığında akıllara, “MEB, merkezden yerleştirme sürecine müdahale mi ediyor” sorusu geldi. MEB, BirGün’ün karma eğitimin tasfiyesinin önünün açıldığı yönündeki haberinin ardından, “Karma eğitimin sonlandırılması veya böyle bir duruma zemin hazırlanması kesinlikle söz konusu değildir” açıklamasını yapsa da İstanbul’daki Kocasinan Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne erkek öğrenciler alınmadı.

Yerel yerleştirmelerde ilk olarak ortaokulda bulunma süresini ölçüt alan MEB, yerleştirmeler devam ederken kural değişikliğine gitti. Buna göre, nakil ve yerleştirmelerde birincil ölçüt ortaokul başarı puanı oldu. Yerleştirmeler için belirlenen kriterlere karşın bir liseye yalnızca kız öğrencilerin ‘yerleşmesi’ dikkat çekti. Yerleştirmelerin elektronik ortamda yapıldığı dikkate alındığında ise durum daha da tartışmalı hale geldi. Eğitim yılının başında çok programlı liseye dönüştürülen Kocasinan Çok Programlı Lisesi’nin Anadolu lisesi bölümü için ayrılan dört şubeye yalnızca kız öğrenciler kayıt olabildi.

Sisteme yerelden müdahale yapılma ihtimali olmadığı düşünüldüğünde ise yerleştirme sürecine MEB’in merkezden müdahale ettiği iddiaları dillendirildi.

‘MEB’in bilgisi var’ iddiası

Okul yönetiminin, okullarının çok programlı liseye dönüştürülmeden önce yalnızca kız öğrencilere eğitim veren bir meslek lisesi olması nedeniyle böyle bir adım attığı ileri sürüldü. İddiaya göre, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşen okul yetkilileri, “Önceki öğrenciler hep kız, buraya da kız öğrenciler alalım” diyerek MEB’den de ‘onay’ aldı.

Konuyu değerlendiren Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, “Anlaşılabilir bir durum değil” dedi. Bozdoğan, “Bu okula yerleşme hakkı kazanmış erkek öğrenciler nasıl oluyor da sistem dışı bırakılıyor?” diye sordu.

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‘Müfredatta kadın yok’

Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girişinin 92’nci yılı nedeniyle açıklama yapan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 16 yıllık AKP iktidarında kadın-erkek eşitliğine yönelik getirilen hakların tırpanlandığını belirtti. Ders kitaplarından eşitlik ve kadın hakları konularının çıkarıldığını ve Medeni Kanun’un yerine İslam Hukuku’na vurgu yapan ifadelerin müfredata dâhil edildiğini söyleyen CHP’li Çakırözer, “Yenilenen ders kitaplarında kadınların görünürlüğü azaltıldı” dedi.