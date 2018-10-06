Pompalı tüfekle sanal oyun 2 liselinin canını aldı!

Şiddete yönlendiren ve gençler arasında büyük ilgi gören bilgisayar savaş oyunları bir felakete daha yol açtı.

FEVZİ KIZILKOYUN - HÜRRİYET / Ankara Şentepe’de 3 Ekim’de yaşanan olayda, ikisi de 2000 doğumlu Mimar Sinan Meslek Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Karakoç ile Mehmet Âkif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Kerem İleri buluştu. Yanlarına internet üzerinden şipariş vererek aldıkları bir pompalı tüfek ile Müslüm Gürses Parkı’na giden çocukluk arkadaşı gençler, burada sanal ortamda oynadıkları savaş oyunlarını canlandırmak istedi.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalardan biri, o sırada parkta bulunan bir kadına isabet etti. Kadın hafif yaralanınca gençler korkarak olay yerinden kaçtı. Kadının vurulması üzerine aralarında tartışma çıkan gençlerden Kerem İleri, pompalı tüfek ile Ömer Faruk Karakoç’u vurduktan sonra aynı tüfekle intihar etti. İki genç de olay yerinde hayatını kaybetti.

SATAN VE TESLİM EDENE İNCELEME

Polisin ilk incelemesinde, İleri’nin internet üzerinden 2 pompalı tüfek sipariş ettiği, tüfeklerin 25 gün önce kargo ile teslim alındığı belirlendi. Asayiş Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfek satan internet sitesi sahipleri ile pompalı tüfeği teslim eden kargo firmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Olaya 2 lise öğrencisinin dışında üçüncü bir kişinin karışıp karışmadığı da araştırılırken her iki gencin de bilgisayarlarına el konuldu. Sosyal medya hesapları kullanmayan, fotoğraf çektirmeyi sevmeyen, arkadaş ortamına çok fazla girmeyen Karakoç ve İleri’nin, buluştuklarında genelde savaş oyunları oynadıkları belirlendi.

SATAN VE TESLİM EDENE İNCELEME

Polisin ilk incelemesinde, İleri’nin internet üzerinden 2 pompalı tüfek sipariş ettiği, tüfeklerin 25 gün önce kargo ile teslim alındığı belirlendi. Asayiş Müdürlüğü ekipleri, pompalı tüfek satan internet sitesi sahipleri ile pompalı tüfeği teslim eden kargo firmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Olaya 2 lise öğrencisinin dışında üçüncü bir kişinin karışıp karışmadığı da araştırılırken her iki gencin de bilgisayarlarına el konuldu. Sosyal medya hesapları kullanmayan, fotoğraf çektirmeyi sevmeyen, arkadaş ortamına çok fazla girmeyen Karakoç ve İleri’nin, buluştuklarında genelde savaş oyunları oynadıkları belirlendi.