Bu defa arabasına haciz konuldu!

KHK’lı Sosyolog Veli Saçılık’ın arabasına haciz konuldu. Haczin gerekçesi ise işine geri dönebilmek için yaptığı eylemler sırasına kendisine kesilen para cezalarını ödeyememesi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki işinden ihraç edilen Veli Saçılık, işine geri dönebilmek için Ankara Yüksel Caddesi’nde sık sık eylem yaptı.

Eylemleri sırasında birçok kez gözaltına alınan Saçılık’a Kabahatler Kanunu uyarınca para cezaları kesildi. Saçılık’a 15 bini kesinleşmiş, 24 bin TL para cezası verildi.

Twitter hesabından arabasına cezalar nedeniyle haciz konulduğunu duyuran Saçılık, “İşimi geri istediğim için işkence edip, onlarca dava açtılar, üstüne üstlük bir çuval para cezası yazmışlardı. Şimdi de arabama haciz koymuşlar. Küfür yine de bana yakışmaz değil mi dostlar?” dedi.

PLAKASINI MAN ADASI BAYRAĞIYLA KAPATTI

Haciz konulma işlemiyle ilgili görsel de paylaşan Saçılık aracının plakasını Man Adası bayrağı ile kapatarak, “Man Adası bayrağını ben yerleştirdim plakayı saklamak için” ifadelerine yer verdi.

KHK İLE İŞTEN ÇIKARILMA SONRASI: “DİRENİŞ DAİMA”

5 Temmuz’daki cezaevi baskınından sonra kopan kolu ertesi gün bir köpeğin ağzında bulunan Saçılık, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işten çıkarılmasının ardından Twitter’da şöyle yazmıştı:

“Kolumu koparıp köpeklere attınız yılmadım. Dişimle tırnağımla kazandığım işimi alınca mı yılacağım. DİRENİŞ DAİMA.”

2000’deki cezaevi baskınından 13 yıl sonra Maliye Bakanlığı, aralarında Saçılık’ın da olduğu 61 kişiye tazminat davası açmıştı. Bakanlık, Burdur Cezaevi’ne yapılan operasyon sırasında yıkılan duvarların ve su basan cezaevinin masraflarının karşılanmasını talep etmişti.

Saçılık’ın daha önce içişleri ve adalet bakanlıklarına açtığı dava sonucu kazandığı 150 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat ise, Danıştay’ın kararı bozması ve kolu dozerle koparılan Saçılık’ı suçlu bulmasıyla kendisinden geri istenmişti.

AİHM, Nisan 2015’de verdiği kararla Saçılık’a ödenen tazminatın geri alınamayacağına hükmetmişti.