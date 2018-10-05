Türk dağcının naaşı memleketine getirildi

26 yıl önce Alp dağlarında kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz Ağustos ayından bulunan, ve ailesinin bu hafta Almanya’ya giderek boynundaki kolyeden teşhis ettiği Hasan Tarım’ın cenazesi Frankfurt’tan tarifeli uçakla Kayseri’ye getirildi.

Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım yaptığı açıklamada, "26 sene devamlı ümidimiz vardı bulunur diye. Ancak, 26 sene uzun bir müddet. Bazı kayıplar 30-40 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye seviniyoruz. Hem seviniyor hem de üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz. Oğlumun kaybolduğu dağlara çıktım ama oraya gidence ümidim kaybolmuştu. 2 sene üst üste giderek oğlumun aranmasına katıldım." dedi.

Cenaze morg aracına alınan Hasan Tarım’ın tabutu, Kayseri’deki Cem evinin morguna kaldırıldı.Tarım, yarın Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi’nde toprağa verilecek.