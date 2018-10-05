MEB'den beraat eden öğretmenlerle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, KHK ile çalıştıkları özel okullar kapatılarak, çalışma izinleri iptal edilen öğretmenler hakkında açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, KHK ile çalıştıkları özel okullar kapatılarak, çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerin sayısının 19 bin 962 olduğunu açıkladı. Haklarında açılan davalardan beraat edenlere, çalışma izinlerinin iade edildiği belirtildi.



HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, özel okullarda çalışırken, OHAL döneminde çıkarılan KHK’lerle kurumları kapatılan ve çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi yanıtlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan gönderilen cevap yazısında, “5 Eylül 2018 tarihi itibariyle KHK kapsamında kapatılan kurumlarda çalışmış olan 19 bin 962 personelin çalışma izni iptal edilmiş olup, mahkeme kararıyla beraat eden şahısların çalışma izinleri iade edilmektedir” denildi.