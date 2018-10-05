5 Ekim 2018 19:39

ÖSYM'den 'saat' uyarısı

ÖSYM'den 'saat' uyarısı
ÖSYM, 7 Ekim Pazar günü yapılacak 2018-KPSS ortaöğretim adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısında bulundu.
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Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 7 Ekim Pazar günü uygulanacak 2018-KPSS ortaöğretim düzeyine girecek adaylara yönelik hatırlatma yapıldı.

Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak. Adayların, sınava giriş ve geçerli kimlik belgelerini sınava gelirken yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Ayrıca adaylara, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav saatinden bir saat önce sınav binalarında hazır olmaları uyarısında bulunuldu.

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