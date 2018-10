Batman'da teröre lanet yürüyüşü

DHA - Türk bayrakları ile yürüyenler, 'Kardeşliğimizi bitiremeyeceksiniz', 'Bayrak inmez, ezan susmaz', 'Vatan sana canım feda' sloganları attı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde dün, PKK'lı teröristlerin, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 8 askerin cenazeleri memleketlerinde bugün gözyaşları ve dualarla memleketlerinde defnedilirken, Batmanlılar saat 16.00'da teröre lanet yürüyüşü düzenledi. Batman Düşünce ve İnanç Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşte, kortejin önünde Batman Emniyet Müdürü Ali Akkaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, AK Parti İl Başkanı Murat Güneştekin, Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar ve Yücebağ Belediye Başkanı Atilla Çetinkaya yer aldı.

Batman Park AVM önünden Atatürk Parkı'na kadar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, 'Kardeşliğimizi bitiremeyeceksiniz', 'Bayrak inmez, ezan susmaz', 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Düşünce ve İnanç Platformu Sözcüsü Mehmet Ergin, "Dün 8 şehit verdik, 8 can, 8 evlat, 8 ana, 8 kardeş, 8 baba. Kim ne derse desin, dün, 8 yarım kalmış hikayeye, 8 yiğit verdik" diye başladığı konuşmasında şöyle dedi:

"Barıştan yana olmadığını, çözüm sürecini baltalayarak ortaya koyan taşeron örgüt PKK, bölgemizin ve ülkemizin istikrarını bozmaya devam etmektedir. PKK, yıllardır bölge halkına uzun yıllar unutamayacakları eziyetler çektirmiş, özellikle hendek, çukur eylemleriyle birlikte evlerini, barklarını başlarına yıkmış, pek çok il ve ilçemizi yaşanmaz hale getirmiştir. PKK terör örgütü, bölgemize yapılan yatırımları baltalamaya devam etmektedir. Bölgemize yapılan baraj, yol, okul, hastane gibi birçok yatırımın önünü kesmeye çalışan taşeron örgüt, dün yol güvenliği sağlamakla görevli gencecik askerlerimizi şehit ederek korku ve endişe yaymaya çalışmaktadır. Ancak, küresel şeytanlar ve yerli işbirlikçileri bilmelidir ki, her terör eyleminden sonra bu ülkenin fedakâr ve feraset sahibi vatandaşları daha çok kenetlenecek, birlik ve beraberliğini biraz daha pekiştirecektir. Bizler Türküyle, Kürdüyle 81 milyon vatansever olarak bu hain senaryonun farkındayız. Biliyoruz ki, Türkiye'nin istikrarına yönelik hesaplar aslında İslam âlemini köleleştirmeye yöneliktir. 15 Temmuz darbesini mahkûm eden halkımız, her türlü terör ve fitne girişimlerini de başarısız kılmaya muktedirdir. Bu vatan hepimizin, bu bölge hepimizin, bu şehir hepimizin, her şeyden önce bu kardeşlik hepimizindir. Bütün terör örgütlerini, onların kalleşçe saldırılarını bir kere daha lanetliyor; terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Yapılan konuşmanın ardından kalabalık, dağıldı.