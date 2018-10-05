AKP'li eski vekilden tartışılacak Anıtkabir yazısı

Eski AKP Milletvekili ve hükümete yakın Star gazetesi yazarı Resul Tosun, “Anıtkabir’de neden Kur’an okunmuyor?” başlıklı tartışmalara neden olan bir kaleme aldı.Atatürk düşmanı açıklamaları ile gündeme gelen Tosun yine tartışma yaratacak sözler sarf etti.

“Yatırlara bez bağlayıp yatırdan dilekte ve istekte bulunmak ne kadar akla mantığa bilime ve dine uygunsa, bir kabre çelenk koyup, boru çalmak, saygı duruşunda bulunmak ve kabirdekine hitaben konuşma yapmak da o kadar akla mantığa bilime ve dine uygundur” ifadeleriyle yazısına başlayan Resul Tosun, “Ölmüş birinin ne oraya konacak çelenkten ne söylenecek sözden ne de yazılacak yazıdan haberinin olmayacağı, dolayısıyla bu yapılanların ölüye bir fayda sağlamayacağı, ölünün de onlara bir faydasının dokunmayacağını o işi yapanlar da pekâlâ bilirler. Yani aklen mantıken ve ilmen inanmadıkları bir şeyi yapmaktadırlar” şeklinde yazdı.

Anıtkabir’deki törenler için “dinde yeri yok” ifadelerini kullanan Star yazarı Resul Tosun, Anıtkabir defterine “Atam” yazılmasından da rahatsızlık duydu. Tosun yazısının devamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün naşının yer aldığı Anıtkabir’deki törenler için, “Milletin ortadan kaldırdığı vesayet sisteminin ritüellerinin sürmesi gibi bir şeydir. Resmi tören olarak devam eden bu ritüellerin yerine toplumun değerleriyle barışık yeni düzenlemeler getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Tosun yazısının son bölümünde ise, Anıtkabir’i ziyaret eden insanların nasıl davranmaları gerektiğini dahi yazdı. Tosun’un yazısının son bölümü şöyle:

“Ziyaret esnasında boru çalmak yerine Kuran okunur, ziyaret edenler de bildikleri ve istedikleri duayı okurlar en azından toplumun değerleriyle çelişkili ritüeller son bulmuş olur.

Bir Müslüman Anıtkabir’i ziyaret ediyorsa dini vazifesi neyse onu yapmalıdır, başka ritüellere iltifat etmemelidir.

Bence Reis de taziye evlerinde okuduğu gibi orada da Kuran okumalı/okutmalı ve yeni bir çığır açmalıdır!”