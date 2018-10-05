Türkiye şehitlerini uğurladı

Batman'ın Gercüş ilçesinde dün sabah terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen 8 asker için uğurlama töreni düzenlendi.

DHA - Batman'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı.

NİŞANLISINA GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİ

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, dün devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Uğur Göksu, 7 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Göksu'nun cenazesi bugün memleketi Samsun’un Ladik ilçesine getirildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksu için Avcı Sultan Mehmet Camisi önündeki alanda cenaze töreni düzenlendi.

Şehit annesinden yürek yakan feryat...

ŞEHİT YAKINLARI FENALAŞTI

Şehit Hekim'in annesi Ayşe Hekim, sağlık ekiplerinin kontrolünde sedye üzerinde alana getirildi. Şehit yakınları için ayrılan alanda sedyede bulunan, serum takılı Ayşe Hekim, "Olmadı böyle oğlum" diyerek, ağıt yaktı. Ali Hekim'in 25 gün önce evlendiği eşi Ayşe Hekim, gözyaşlarını tutamazken, tören sırasında fenalaşan şehit yakınları, sağlık ekiplerince sedyeyle alanda hazır bekletilen ambulanslara taşındı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen'in kıldırdığı namazının adından şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Hekim'in cenazesi, Isparta Garnizon Şehitliği'ne toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ OKAN DİNÇER, BALIKESİR'DE SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Batman'da yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlerin bulunduğu zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer (29), memleketi Balıkesir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Altınoluk ve Çelikköy köyleri arasında, Umutlu köyü yol ayrımında, dün devam eden yol yapım çalışmasının emniyetinin alınması amacıyla görevlendirilen askerleri taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer, 7 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Dinçer'in cenazesi, ilk olarak doğup, büyüdüğü Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Bademli Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada dua yapılıp, helallik istenmesinin ardından şehit Dinçer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, köy meydanına getirildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer için Bademli Mezarlığı karşısındaki meydanda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Arife, babası Tezcan ve kardeşi Oktay Dinçer ile İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende, şehidin annesi ile babası oğullarının tabutuna sarılıp, gözyaşı dökerken, kardeşi ise yanlarından ayrılmadı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Okan Dinçer'in cenazesi, kılınan namazın ardından Bademli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NEŞET GÖK, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Batman'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök (25), memleketi Eskişehir'de düzenlenen törenen ardından, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bekar olan şehit Uzman Çavuş Neşet Gök için Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi. Törene Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Ak Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, şehidin babası Turan Gök, annesi Nurcan Gök, şehidin kardeşleri Burak (19) ve Batuhan (7), yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

ŞEHİDİN ANNESİ: 2 OĞLUM DAHA VAR

Anne Nurcan Gök, kendisine başsağlığı dileyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu'na, "iki oğlum daha var. Onları da yollayacağım askere" dedi.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı da başsağlığı dilediği şehidin yakını kadınların "bunların temizleneceği yok" demesi üzerine, "temizleniyor, hiç merak etmeyin" yanıtını verdi.

İl Müftüsü Bekir Gerek, cuma namazının ardından cenaze namazını kıldırdı. Şehidin tabutu askerlerin omzunda top arabasına kadar taşındı. Cenaze törenine katılan kalabalık sık sık 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' ve 'Kahrolsun PKK' sloganı attı. Cenaze aracının bulunduğu yere kadar top arabasıyla götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerler tarafından tekrar omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Anne Nurcan Gök, oğlunun tabutuna eleriyle dokunup gözyaşı döktü.

KÜÇÜK KARDEŞİ ASKER KIYAFETİ GİYDİ

Şehidin 7 yaşındaki kardeşi Batuhan Gök de cenaze törenine asker kıyafetiyle katıldı. Yarbay kıyafeti giyen Batuhan ağabeyini cenazesi geçerken selam verdi. Batuhan'ın bir süre önce Eskişehir'e izne gelen ağabeyi Neşet Gök'e tekrar birliğine dönmemesini istediğini, döndüğü takdirde şehit olabileceğini söylediği belirtildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün cenazesi daha sonra Kanlıpınar Şehitliği'ne götürülerek burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

KIRIKKALE ŞEHİDİ YAHYA ŞEN, GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Yahya Şen (24), memleketi Kırıkkale’de düzenlenen törenle, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan Uzman Çavuş Yahya Şen’in cenazesi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morgundan alınarak öğlende Kırıkkale Nur Camii'ne getirildi. Burada yapılan törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Halil Öztürk ve Ahmet Önal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın oğlu Türgev Vakfı Genel Başkanı Bilal Erdoğan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende baba Emrullah, anne Ayşe, ağabeyi Uzman Çavuş Metin Şen ile ikiz kardeşi Zekeriya ve dedesi Ali Şen taziyeleri kabul etti. Yakınları, şehit Yahya Şen’in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Ayşe Şen, "İnşallah gâvurun bebelerinden Allah hesabını soracaktır oğlum" diye feryat etti.

Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Yahya Şen'in tabutu, cenaze aracına taşındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Türgev Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan da bir süre şehidin cenazesini omuzlarında taşıdı.

Konvoy eşliğinde Balışeyh ilçesi Akcakavak köyüne götürülen şehit Şen, gözyaşları arasında toprağa verildi.