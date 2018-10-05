5 Ekim 2018 12:54

Komiserlik sınavı soruşturmasında gözaltı kararı

Komiserlik sınavı soruşturmasında gözaltı kararı
8 ilde çok sayıda gözaltı kararı verildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılında yapılan komiserlik sınavı soruşturmasında Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 2'si sivil imam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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