Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 yılında yapılan komiserlik sınavı soruşturmasında Ankara merkezli 8 ilde yapılan operasyonda 2'si sivil imam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
5 Ekim 2018 12:54
Komiserlik sınavı soruşturmasında gözaltı kararı
8 ilde çok sayıda gözaltı kararı verildi.
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