İki avukat duruşma girişinde gözaltına alındı

Avukat Nadide Özdemir ve Ömer Kavili mahkeme heyetinin şikayeti ile gözaltına alındı.

Avukat Nadide Özdemir ve Ömer Kavili dün Silivri’de bulunan İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşmaya katıldı. Müdafi olduğu dosyada Kavili ve mahkeme başkanı arasında duruşmanın usulüne ilişkin tartışma çıktı. Yaşanan tartışma ardından mahkeme başkanı Kavili'nin salondan çıkarılması yönünde karar verdi. Kavili karara tepki gösterince, zorla duruşma salonundan çıkarıldı.

Özdemir de Kavili'nin zorla duruşma salonundan atılmasını görüntülemek istedi. Bu defa Özdemir'in telefonu mahkeme başkanının talimatı ile alınmak istendi. Duruşma tekrar başlayınca mahkeme başkanı, Özdemir ile Kavili hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bugün yeniden Silivri'ye mahkemeye giden Kavili ve Özdemir askerler tarafından gözaltına alındı. Avukatlar, Silivri Merkez Jandarma İlçe Karakoluna götürüldü.

Kavili, gözaltına alınmalarını Twitter adresinden şu paylaşım ile duyurdu: "Gözaltına alındım. Müvekkilimle görüşmek isteyince duruşmadan dövülerek çıkarılmıştım dün. Şimdi duruşmaya girmem yasaklandı ve gözaltına alındım."