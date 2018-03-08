15 yaşındaki çocuğa 4 ay boyunca cinsel istismar!

DHA- Ailesine kavuşan N.K., "4 ay boyunca bana sürekli ilaçlı su verip, bayıltarak, tecavüz ettiler" dedi.

Siverek'te yaşayan N.K., 1 Ekim 2017 tarihinde, domates ve yumurta almak için bakkala gitti ve bir daha eve dönmedi. Kızının uzun süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine meraklanan Hüsne K., kayıp başvurusunda bulundu. 4 ay geçmesine rağmen haber alınamayan N.K., kaçırıldığını iddia ettiği kişilerce serbest bırakıldı. Hüsne K., tanımadığı bir adamın kendisini telefonla arayıp kızını bulduğunu söylediğini belirterek, şunları anlattı:

"Tanımadığım bir adam, aradı ve kızımı bulduğunu söyledi. Telefonu kızıma verdi, kızım ağlıyordu. Adamdan kızımı bana getirmesini istedim, ertesi sabah kızımı eve getirdi. Kızıma sarılıp, ağladım. Kızıma, 4 ay boyunca nerede olduğunu sordum. Kızımın aklı başında değildi. Kızım bir odada tutulduğunu, su içirildiğini ve tecavüze uğradığını anlattı. Ben de karakola haber verdim. Polisler geldi, ifade vermemizi istediler. Karakola gidip, şikayetçi olacağız."

'İLAÇLI SU İÇİRİP, TECAVÜZ ETTİLER'

Ailesine 4 ay sonra kavuşan N.K. ise kaçırılıp, İzmir'e götürüldüğünü ve tutulduğu odada sürekli ilaçlı suyla bayıltılarak, cinsel istismara maruz bırakıldığını söyledi.

N.K., "Küçük kardeşimle birlikte bakkala gittim. Siyah bir araba yanaştı ve kız kardeşimin elini tutarak, 'Arabaya binmezsen kardeşini öldürürüm' dedi. Ben de arabaya bindim. Bir süre sonra bana su içirdiler ve kendimi kaybettim. Sonra gözümü açtığımda bir odadaydım. Odada bir yastık, bir de halı vardı. Bir bardak su içirdi ve tecavüz etti bana. 2- 3 günde bir ayılınca bana tekrar su içirip, bayıltıyorlardı. Elim, ayağım tutmuyordu; tecavüze uğruyordum. Ne kadar tutulduğumu hatırlamıyorum. Son 1- 2 hafta boyunca beni kaçıran şahıs gelmiyordu odaya. Yaşlı bir adam geldi ve beni evine götürdü. Adımı, soyadımı, nereli olduğumu sordu. Aklım başıma gelince 'Anneme götür' dedim. Adamla birlikte otogara gittik ve Siverek’e geldik" diye konuştu.