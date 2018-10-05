Doğu Karadeniz sele teslim oldu!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dün öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan yağmur özellikle Trabzon'un Araklı ilçesinde hasara yol açtı. İlçe merkezinde yollar göle dönerken, bir çok ev ve iş yerini su bastı.

İlçenin Kaşıkçı mahallesi ise şiddetli yağış sonrası oluşan selden en fazla hasar gören yerlerin başında geldi. Trabzon-Bayburt yolu 7. km'si üzerinde bulunan mahalleye ismini veren Kaşıkçı Deresi taştı, dağdan gelen taşlar ve çamur mahallede büyük zarar yol açtı. Yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapanırken, ulaşım dün akşamdan bu yana servis yolundan sağlanmaya başladı.

Derenin getirdiği taş ve moloz yığınları sonucu mahalledeki evleri ve camiyi su basarken, dere yatağında suyun şiddeti nedeniyle değişti. Mahalle sakinlerinden Resul Karlankuş yaptığı açıklamada "Son 15-20 yıldır böyle bir afet yaşamadık. Yağmur aniden bastırdı. Evim kullanılamaz hale geldi. Camimiz de kullanılamaz hale geldi. Camiyi de yeni elden geçirmiştik. içi su ve çamurla doldu. Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

RİZE’DE ŞELALE TAŞTI

Rize’de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi’nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı.Rize’de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.

ARTVİN’DE HEYELAN

Artvin’de etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkii heyelan sonucu dün gece ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri gece boyu sürdürdüğü çalışma ile kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Bölgede araç ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin-Şavşat karayolunun 37’nci kilometresi Prnalı mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapalı karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentteki heyelanlarda can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Artvin-Şavşat-Ardahan Karayolumuz yola düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ve İl Özel İdaremize ait ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine giderek çalışmalara başlamıştır. Artvinimiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır" dedi.