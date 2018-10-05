Mersin'de yüzlerce işçi sigortasız çalıştırılıyor!

Mersin Serbest Bölge’de çekilen bu fotoğraf, içlerinde Suriyelilerin de olduğu yüzlerce işçinin sigortasız çalıştırıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) Çukurova Şubesi’nin paylaştığı fotoğrafta, serbest bölgede dün sabah Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü tarafından yapılan denetim nedeniyle içeri alınmayan ve bölge girişinde 3 saat bekletilen sigortasız ve giriş kartsız işçiler görüntülendi.

Sendikadan yapılan açıklamada, bu denetimlerin işçilerin sorunlarını çözmek ve sigortasız çalışmayı engellemek için yapılmadığına da dikkat çekilerek, “İstenilen sadece işçilerin giriş kartlarıyla bölgeye girmesi. Üstelik bunun maliyetini patronlar değil, işçiler karşılıyor” dendi.

Açıklamada, şu ifadeler de yer aldı: “İçinde kaçak çalıştırılan Suriyeli işçilerin de olduğu yüzlerce işçinin sigortalarının yatırılmadığı bir kez daha açığa çıktı, buna rağmen bu önemli gerçek yok sayılıyor. Sigortasız işçi çalıştıran firmalara hiçbir işlem yapılmıyor. Üstelik işçiler denetim süresince geçen zamanın sorumlusu kendileriymiş gibi, karşılığında bedava mesaiye bırakıldıklarından yakınıyor. Mersin Serbest Bölge’de sigortasız işçi çalıştırmaya son verilmesini, serbest bölge giriş kartı ücretlerinin işçilerden kesilmesine son verilmesini talep ediyoruz.”