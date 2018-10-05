İlkokulda ‘Bed-i Besmele’ etkinliği

İstanbul’un Bağcılar semtindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlenen ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan etkinlikte sınıflara “Bed-i Besmele” yazılı pankart asıldı.

Öğrencilerin pankart önünde fotoğraflarının da çekildiği programda ayrıca İHH yetkilileri, öğrencilere el ve yüz boyama gibi etkinlikler yaptırarak hediye kalem dağıttı. Veliler, İHH’nin okullarında etkinlik düzenlemesine tepki gösterdi.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin'e konuşan bir veli, “Bu etkinliği kimden aldıkları izinle yaptıkları da belli değil” dedi. Çocuğunun, “Bed-i Besmele Hatırası” yazan bezin önünde fotoğrafının çekilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden veli, “Beş yaşındaki çocuk nereden bilsin Bed-i Besmele’yi? Okula dışarıdan bir grup geliyor ve çocuklara yönelik etkinlik yapıyorsa bunun veli iznine tabi olması gerekmiyor mu?” diye sordu.

Bed-i Besmele nedir?

Osmanlı döneminde, sıbyan mekteplerine başlama yaşı olan “4 yaş, 4 ay, 4 gün”ü geçen çocuklara yönelik düzenlenen okula başlama merasimine “Bed-i Besmele” adı verilirdi. Okula başlayacak çocukların ailelerinin de katıldığı etkinlikte çocuklara büyüklerin elbiseleri giydirilir, lokma ve şeker dağıtılırdı. “Bed-i Besmele”nin yanı sıra, “Amin Alayı” da denilen törenlerde, Osmanlı’da medrese eğitiminin ilk basamağı olan sıbyan mekteplerine başlayacak çocuklar ve 4 yaşındaki şehzadeler de katılırdı.

MEB ile ortak projeler

İHH ile MEB, birden fazla işbirliği anlaşması imzalamıştı. İsmet Yılmaz’ın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Bakanlık, tüm valiliklere yazı yazarak İHH için bağış ve yardım toplanmasını istenmişti.