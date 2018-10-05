3. havalimanı gözaltıları sürüyor

İstanbul Yeni Havalimanı işçilerinin eylemleri sürerken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Dev Yapı-İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut'un gözaltına alındığı duyuruldu.

Dev Yapı-İş'in Twitter hesabından yapılan açıklamada,"Başkanımız 3. havalimanı direnişinde işçilerin haklarını savunmakla suçlanıyor. Bir sendika başkanının üyelerinin ve işçilerinin haklı mücadelesini savunmasından doğal ne olabilir?" ifadeleri yer aldı.

İnşaatı yürüten ana firma İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş ise, iddialara yönelik bir açıklama yapmadı.

'6 işçi daha tutuklandı'

İstanbul'un üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları protesto eylemleri iki haftadan uzun süredir devam ediyor.

İnşaat-İş Sendikası, Perşembe akşamı "işçi koğuşları basılarak" bir grup işçinin daha gözaltına alındığını, 6 işçinin ise tutuklandığını duyurdu.

'Sendikal özgürlükler hiçe sayıldı'

Sendika, gözaltı kararını "hukuk kurallarının ayaklar altına alınmasının son örneği" olarak niteledi.

Twitter'dan bir dizi açıklama yapan sendika, kararın T.C. Anayasası ve uluslararası sözleşmelere karşın "sendikal özgürlük hakkını hiçe saydığını" kaydetti.