1 yıl uzatıldı

BM'nin Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki harekat ve misyonlar kapsamında TSK'nin yurt dışına gönderilmesi konusunda hükümete verilen izin süresinin 31 Ekim'den itibaren 1 yıl uzatılmasına ilişkin TBMM'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt dışına gönderilmesi konusunda Hükümete verilen izin süresinin 31 Ekim 2018 tarihinden itibaren bir yıl uzatılmasına ilişkin TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan TBMM kararına göre, BM Güvenlik Konseyinin 25 Nisan 2013 tarihinde aldığı 2100 sayılı kararla Mali'de BM Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) kurulmasının oy birliğiyle kabul edildiği hatırlatıldı.