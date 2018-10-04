4 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Süper Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları açıklandı. Süper Loto geçtiğimiz hafta 6. kez devrederek 11.325.165,52 TL'lik ikramiyeyi ulaşmıştı. Bu hafta şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 4 Ekim Süper Loto sonuçları;

5, 12, 25, 43, 51, 52

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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 325 bin 165 lira 52 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 86 kişi, 8 bin 811 lira 55'er kuruş; 4 bilen 4 bin 497 kişi 180 lira 90'ar kuruş; 3 bilen 94 bin 299 kişi, 14 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 976 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 149 bin 874 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 202 bin 568 lira 78 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur. Aynı kolonda 1'den 54'e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto'dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir.

Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. 25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.