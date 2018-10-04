İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Çine ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Muğla'dan Aydın istikametine giden Murat Gökoğlu idaresindeki 09 LN 694 plakalı servis minibüsü Seyir Tepe mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile Fatma Karahayıt, Dilek Mumcu, Leyla Kuyucu, Saide Özçınar ve Arife Demirkol yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Öte yandan, işçilerin ilçedeki bir barajda çalıştığı öğrenildi