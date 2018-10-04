AKP'li belediyeden TÜBİTAK ile ortak şenlik! Skandal stant...

Kent Meydanında düzenlenen şenliğe aralarında Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünün de olduğu birçok kurum da katıldı. Şenlik de orta dereceli okullarının yanı sıra bu yıl özel liseler, cemaat okulları da katılımcı olarak boy gösteriyor.

Medya14’ün haberine göre bunlardan Ericek grubuna ait Turkuaz ismi konulan orta dereceli özel okul açtığı stantda “abdest almayı öğreniyorum” sloganını kullanıyor. Diğer stantlar da pozitif ilimler ile bilgiler paylaşılırken Özel Turkuaz okulunda dini motifler kullanılması yadırgandı.

İşte o stant: