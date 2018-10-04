4 Ekim 2018 20:48

Batman'dan bir acı haber daha

Batman'daki terör saldırısında şehit sayısı 8'e yükseldi.
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Batman'da şehit düşen asker sayısı 8'e yükseldi. Batman'da 7 askerin şehit olduğu hain saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen'in de şehit düştüğü bildirildi.

Batman’da hain tuzak! 7 şehitBatman’da hain tuzak!

Batman Gercüş'te askeri zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Yahya Şen de şehit oldu.

Kırıkkale'ye şehit ateşi düştüŞehitUzman Çavuş Yahya Şen'in acı haberi memleketine ulaştı

Saldırıda ağır yaralanan Şen'in uçakla Ankara'daki GATA'ya getirilirken yolda şehit olduğu belirtildi. Böylece saldırıda şehit sayısı 8'e yükseldi.

Hain saldırıda yaralanan Muhammet Salih Akyüz'ün ise tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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