İşte Diyanet'in 'faiz'den kazandığı gelir

Satıştay raporuna göre, Diyanet'in faiz gelirinin 256 bin 806 lira olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay raporuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı, 2017’de 514.1 milyon lira gelir elde etti. Raporda, Diyanet'in faiz gelirinin 256 bin 806 lira 46 kuruş olduğu belirtildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Diyanet'in gelirleri arasında 'faiz' de yer alıyor.

2015'te 197 bin TL faiz alan Diyanet, 2016'da bu gelir kalemini 255 bin 881 lira 37 kuruşa çıkardı.

2017'de ise faiz geliri 256 bin 806 lira 46 kuruş oldu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş 1 Haziran 2018 günü Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde "Faiz Haramdır" konulu hutbe okuyup, cuma namazı kıldırmıştı.

Açıklaması ise şöyle olmuştu:

>> Faiz, kul hakkını hiçe sayarak, insanları kolaylıkla aldatmanın yolunu açar. Kazanıyorum zannederken aslında kaybeden bireyi ve birbirine güvenini yitiren toplumu felakete sürükler. Faiz yalnızca malın değil, hayatın da bereketini kaçırır. Nice iflaslar, intiharlar, dağılan aileler, heba olan ömürler faizin birer neticesidir.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayıştay raporundan yola çıkarak bugün Sözcü'de yer alan “Diyanet, faizden 256 bin lira gelir elde etti” haberi için açıklama yaptı.

Açıklamada, "bahse konu faiz gelirinin, personele yersiz (mevzuata aykırı olarak) ödenen paraların, aile yardımı, harcırah, ek ders gibi kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle, Hazine'ye ödenmesi işlemi olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Bu durumun, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun değişik 71'inci maddesi gereği ortaya çıkan, devletin bütün alacaklarında uyguladığı kanuni bir zorunluluktur. Yoksa Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi hazineye irat kaydedilmektedir. Özetle, devletin bütçesinin zarara uğramasının önlenmesi söz konusudur."