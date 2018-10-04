Secah Bint Haris kimdir?

Secah Binti Haris kimdir ?

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra peygamberliğini ileri süren bir kadın (VII. yy. sonları). Baba tarafından Temim, anne tarafından Tağlib kabilesindendir. Ailesi hıristiyandı. Temim kabilesi bu sıralarda El-Cezire ile Yemame arasındaki bölgede yaşıyordu. Kabile halkı son yıllarında Hz. Muhammed ile ilişki kurdu ve bir kısmı Müslümanlığı kabul etti. Hz. Muhammed’in ölümünde Temim kabilesi arasında dinî ve siyasî birlik yoktu. Secâh bu durumdan yararlanarak 633’te peygamberliğini ilân etti; önce kendi kabilesi içinde birliği sağlamak için Temim kabilesinin müslüman olan kolu üzerine yürüdü; fakat yenildi. Düştüğü kötü durumdan kurtulmak için Yemame bölgesinde kendisi gibi yalancı peygamber olan Müseylime ile birleşmek istedi; sonra onunla evlendi. Secâh, kocasının Halid bin Velid’e yenilişine kadar onun yanında kaldı. Müseylime’nin öldürülmesinden sonra siyasetten çekildi. Basra’ya giderek münzevî bir hayat yaşamağa başladı ve İslâm dinini kabul etti. Muaviye zamanında öldü.

Kaynak: Ansiklopedi.biz