Ekmek zammına 'poşetli' çözüm

Türkiye'de son günlerde tartışılan konuların başında ekmek fiyatları geliyor. Türkiye genelinde bir çok vilayette 200 gramı halen 1 liradan satılan ekmek fiyatları, son günlerde her şeye gelen zamlar nedeniyle 1 lira 25 kuruşa çıkartılmak isteniyor.

Ticaret odaları ve fırıncılar odalarının zam talepleri ise valilikler tarafından kabul edilmiyor. Türkiye genelinde fırıncıların ekmek fiyatını arttırma isteklerine rağmen Eskişehir'de bir ekmek fırını 5 yıl önce başlattığı ‘poşetini getirene ucuz ekmek' kampanyasını sürdürüyor.

Deliklitaş Mahallesi 2 Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren ve 23 yıldır fırın işletmeciliği yapan Mehmet Akbal, 5 yıl önce başlattığı kampanyayı sürdürdüklerini belirtti. Vatandaşların kampanyaya yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Akbal, “Daha önceleri 75 kuruştan sattığımız ekmeği poşetini getirene 60 kuruşa satıyorduk. Ekmek fiyatları 1 lira olunca poşetini getirene 75 kuruştan satmaya başladık. Döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıt, enerji ve una gelen fiyat artışları nedeniyle şuanda poşetini getirene ekmeği 90 kuruşa satıyoruz. Ekmeğe yapılacak zamdan sonra da kampanyamız devam edecek ve poşetini getiren ucuz ekmek alabilecek” diye konuştu.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖZENDİRMEK İSTEDİM

Kampanyayı sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığını belirten Akbal, “Ekmek almak için gelen her müşteri poşet istiyordu. Bu poşet israfından en büyük zararı çevremiz görüyor. Bu beni rahatsız ediyordu. Bir naylon poşetin doğadan yok olması için onlarca yıl geçmesi gerekiyor. Naylon poşetler petrol malzemesinden yapılıyor ve çevremize zarar veriyor. Kendimi doğaya karşı suçlu hissettiğim için böyle bir kampanya başlattım. Bu kampanya ile geri dönüşümü özendirmeye çalıştım. İleride ekmek fiyatları arttığında da kampanyayı devam ettireceğim. Müşterilerimde artık alıştı ve ekmek almaya gelirken poşetlerini yanlarında getiriyorlar. Hatta bazı müşterilerim eskiden anne ve babalarımızın kullandığı file ile ekmek almaya geliyorlar. Poşetini getiren müşterilerim kaç tane ekmek isterse o kadar ekmeği indirimli alıyor. Bir ekmekte 10 kuruş 10 ekmekte bir lira karları var. En büyük kar ise tabii ki daha az kirlettiğimiz çevremiz” şeklinde konuştu.

10 KURUŞ İNDİRİM

Öte yandan Kahramanmaraş'ta bakkal dükkanı işleten Mehmet Uşak, ekonomiye katkı olsun diye poşetle alışveriş yapana 10 kuruş indirim uyguluyor. Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 3 yıldır bakkallık yapan 51 yaşındaki Mehmet Uşak, hem ekmekte hem de meyve-sebzede poşet uygulaması başlattı. İş yerinin duvarına astığı yazılarla müşterilerin dikkatini çeken esnaf Uşak, mahallelinin kısa sürede poşetle alışveriş yapmasını alıştırdı.