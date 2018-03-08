İstanbul Adalet Sarayı'nda korku dolu anlar

Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi vatandaşlar tarafından ikna edilerek trabzanlardan içeri alındı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu.



Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek trabzanlardan içeri alındı.