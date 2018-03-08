Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi bir süre sonra vatandaşlar tarafından ikna edilerek trabzanlardan içeri alındı.
8 Mart 2018 14:19
İstanbul Adalet Sarayı'nda korku dolu anlar
Adliyenin altıncı katındaki trabzanlara çıkan kişi vatandaşlar tarafından ikna edilerek trabzanlardan içeri alındı
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi intihar girişiminde bulundu.
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