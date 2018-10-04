Avukatlar 73. kez 'adalet' için buluştu

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde avukatların tutuklu meslektaşlarının serbest bırakılması amacıyla başlattıkları Adalet Nöbeti, 73’üncü haftasında devam etti.

Adliyenin Atrium alanında bulunan Themis Heykeli önünde bir araya gelerek nöbet tutan avukatlar, daha sonra adliyenin önünde basın açıklaması yaptı. “Herkes için adalet” pankartının açıldığı eyleme CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da destek verdi.

Eylemde konuşan Avukat Sadife Karataş Kural, “Elimizden alınanlar, kaybedilenler, katledilenler, hapsedilenler, yaşamın dışına atılanlar, yaşamaya katlanamayanlar, yokluğa terkedilenler, göçenler, gidenler... Her biri bir parçamızı kapıp götürüyor yanında. Parça parça kalıyoruz. Yalan, dünyanın her yerinde gerçek gibi giyinmiş olarak içimizde yaşar derler ve kimse çıplak gerçeği görmek istemez. Kuyunun dibine yollasak da, gözümüzü kaçırsak, kulağımızı kapasak da, gerçeğin ve adaletin yokluğu içimizde kocaman bir gedik açıyor. Orada kalıyor yanağımızın yarısı, omzumuzdaki kesik el hala durmadan kanıyor" diye konuştu.

ALCAN: ADALETTEN BAHSEDEMİYORUZ

Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) İstanbul Eşsözcüsü Avukat İlknur Alcan ise avukatlar olarak adaleti adliye binalarında aramadıklarını belirterek, ülkede adaletten bahsetmenin mümkün olmadığına dikkat çekti. Siyasal iktidarın kendi yandaşlarını hakim ve savcı yaparak ülkedeki hukuk güvenliğini yok ettiğini ifade eden Alcan, “İktidar kendisine muhalefet edenleri bu hakim ve yargıçlar vasıtasıyla dizginlemeye çalışmaktadır. OHAL kalkmasına rağmen OHAL’le birlikte getirilen Kanun Hükmünde Kararname’ler (KHK) yasa yapılarak güvenlik kalıcı olarak yok edilmektedir” diye belirtti.