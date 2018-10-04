4 Ekim 2018 14:44

YDS sonuçları açıklandı!

YDS sonuçları açıklandı!
YDS sonuçları az önce açıklandı. 9 Eylül tarihinde yapıaln 2018 Sonbahar Dönemi Yabanci Dil Sınavı'nın sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden sorgulanıyor.
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Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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