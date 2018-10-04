AYRINTILAR GELİYOR...
4 Ekim 2018 14:27
Kayıp gazeteciyle ilgili yeni gelişme!
Suudi Arabistan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kayıp gazeteci için izahat istendi.
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