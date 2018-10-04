İzmir'de feci kaza

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde hafif ticari aracın kamyona ve refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir Karşıyaka'dan Bayraklı yönüne giden Muzaffer Özbay (38) yönetimindeki 35 MLN 28 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp yol kenarında, park halindeki 35 NLM 71 plakalı kamyona çarptı.

Orta refüje çarparamak durabilen araçtaki Hayrettin Özbay (46) öldü, sürücüsü Muzaffer Özbay ise yaralandı.

Araçta sıkışan Muzaffer Özbay, AKS110 ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırdı. Hayrettin Özbay'ın cansız bedeni ise otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.