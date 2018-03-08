İlahiyatçı Nurettin Yıldız'a şok!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nurettin Yıldız hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan dolayı soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Cumhuriyet Başsavcılığımızca kadınların dövülmesine yönelik açıklamalar yapan Nurettin Yıldız hakkında TCK nın 216 /1 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı resen soruşturma başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyrulur.
6 yaşında çocukla evlenilebileceğini, asansörde halvet olabileceği gibi skandal sözler sarfeden Sosyal Doku Vakfı Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız'ın "Kadınlar kocalarından dayak yedikleri için şükretmeli" açıklaması büyük tepki toplamıştı.