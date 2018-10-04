4 Ekim 2018 11:21

İstanbul'da hareketli dakikalar!

İstanbul'da hareketli dakikalar!
Küçükçekmece'de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı araçla vatandaşların arasına daldı.
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Bazı vatandaşlar otomobilin çarpmasıyla yaralanırken, uyuşturucu satıcısı polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

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