Bazı vatandaşlar otomobilin çarpmasıyla yaralanırken, uyuşturucu satıcısı polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
4 Ekim 2018 11:21
İstanbul'da hareketli dakikalar!
Küçükçekmece'de polisten kaçan uyuşturucu satıcısı araçla vatandaşların arasına daldı.
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