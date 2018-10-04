Karma eğitime koridorda bile tahammül yok!

Hakan Dirik / Cumhuriyet - İzmir’deki bir okulda karma eğitimin kaldırıldığı resmi yazışmaya yansıdı. Buca’daki Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu yönetimi, kendilerinden etkinlik için kullanılmayan boş derslikleri isteyen Kozağaç Ortaokulu’na yazdığı yazıda “Belirtilen saatlerde kullanmadığımız dersliklerin bulunduğu katta 3 kız sınıfımızın bulunmasından dolayı karma eğitime uygun olmadığı görülmüştür” görüşünü bildirdi. Öğrenci velileri ve eğitimciler, karma eğitimin kaldırıldığının resmi yazışmayla itiraf edildiğini kaydederek uygulamaya tepki gösterdi.

Binası eski ve yetersiz kalan, bu nedenle yerine yenisi planlanan Buca Kozağaç Ortaokulu, eğitim öğretim faaliyetlerine yakındaki Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu binasında sürdürüyor. Burada sabahları 300 imam hatip öğrencisi, öğleden sonra ise 900 öğrencisiyle Kozağaç öğrencileri eğitim görüyor. Kozağaç Ortaokulu yönetimi, sabah saatlerinde egzersiz çalışması için okuldaki boş dersliklerin tahsisini istedi. Bu isteğe, EvliyA Çelebi İmam Hatip Ortaokulu Müdiresi Müjgan Mutlu tarafından 28 Eylül tarihinde verilen yanıtta “Ders dışı egzersiz çalışmalarının yürütülmesi için 11.00-13.30 saatleri arasında kullanmadığımız dersliklerin kullanımıyla ilgili talebiniz incelenmiş olup, belirtilen saatlerde kullanmadığımız dersliklerin bulunduğu katta 3 kız sınıfımızın bulunmasından dolayı karma eğitime uygun olmadığı görülmüştür” denildi.Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı İlknur Kaya Bahadır, okul müdürünün “Öğrenciler karma eğitim görüyor” iddiasında bulunduğunu, ancak fiili olarak bu sistemin ortadan kaldırıldığını tespit ettiklerini belirtti. Öğrencilerin cinsiyete göre ayrı dersliklerde eğitim gördüğünü, yalnızca bahçede ortak alanı kullandıklarını kaydetti.

Yeni rejimin ideolojisi

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Bu sistemde en büyük hak ihlali aynı zamanda imam hatip ortaokulları ve liselerinde okuyan öğrencilere yapılmakta, gerici eğitim politikaları müfredat, zorunlu mescit, zorunlu-seçmeli din dersleri, karma eğitimin fiilen kaldırılması politikaları ile de tüm öğrencilerimizin haklarına ve geleceklerine el konulmaktadır.