İthal löp etteki tehlike

Milli Gazete - Et ve Süt Kurumu, 300 TIR kemiksiz sığır et ithalatı için düğmeye basarken, bu durum sağlık endişelerini de gündeme getirdi.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Nazlı, "Löp etin kontrolü ve denetimi zor. Yaban domuzunun eti löp et haline getirilse sığır etinden ayırt etmek çok zor" derken; Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ ise, "Löp eti kimin kestiği belli mi, nasıl kestiği belli mi? Değil" açıklamasında bulundu.

Et ve Süt Kurumu, 300 TIR taze soğutulmuş kemiksiz sığır eti ithalatı için harekete geçti. Şarbonlu et tehlikesinin ardından yurt dışından gelecek olan löp et için ciddi endişeleri devam ederken, uzmanlar löp etin denetiminin ve kontrolünün imkânsız olduğunu dile getirdi. Etin ciddi sağlık sorunlarına da sebep olabileceği uyarısı yapıldı. Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba döneminde getirilen ithal etler, vatandaş tarafından beklenen ilgiyi görmemişti.

“SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLABİLİR”

Sabahattin Zaim Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Nazlı, löp et ithalatını sakıncalı bulduğunu söyleyerek, “Löp etten hiçbir zaman hayvanın türünü, yaşını, cinsiyetini anlayamazsın. Yaban domuzunun eti löp et haline getirilse sığır etinden ayırt etmek çok zor. Öte yandan gelecek olan löp etlerin ne zaman kesildiği, ne zaman dondurulduğu, ne kadar bekletildiği de belli değil. Bu sebepler düşünüldüğünde löp et ithalatı kesinlikle doğru değil. İthal löp et ciddi sağlık sorunlarını da birlikte getirebilir” ifadelerini kullandı.

Bülent Nazlı, “Eğer ithalata mecbursak, eti karkas olarak almamız lazım. Çünkü karkas etten hayvanın yaşı, cinsi, ne zaman kesildiği belli oluyor. Bir de şöyle bir tehlike var; hasta bir hayvanın eti diğer löp etlerin arasına karışsa bunu nasıl tespit edeceksin?” dedi.

“YERLİ HAYVANCILIK ENGELLENİYOR”

İthal et kullanımını tavsiye etmeyen Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Löp eti kimin kestiği belli mi, nasıl kestiği belli mi? Değil. Et ithalatı her zaman soru işaretleri taşır. Bu löp etin satıcısı da, alıcısı da aylar öncesinden bellidir. Löp et her türlü tehlikeye açık. Ben yemem de, yedirmem de” şeklinde konuştu.

Yalçındağ, daha önceki et ithalatlarına işaret ederek, “Vatandaş o eti denedikten sonra bir daha almadı. O ithal etler, şarküteri ürünü için kullanıldı. Halk ithal etten memnun değilken neden 3-4 ayda bir ithal et gündeme geliyor, vatandaş hiç mi düşünülmüyor? Yerli hayvancılık resmen engelleniyor. Kısa bir zaman önce de ithal hayvanlardan dolayı şarbon tehlikesi atlattık. Şimdi yapılan bu löp et ithalatıyla da tüy dikiliyor” dedi.