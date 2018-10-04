Batman’da hain tuzak! Şehit sayısı 7'ye yükseldi!

DHA'dan gelen habere göre, EYP'nin patlatılması sonucu 4 asker şehit oldu.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yol yapım çalışmasının güvenliğini sağlayan askeri aracın geçişi sırasında yola tuzaklanan EYP'nin patlatılması sonucu ilk bilgilere göre; 4 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Gelen son dakika haberine göre patlamada yaralanan 5 askerden 3'ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu ve hain saldırıda şehit sayısı 7'ye yükseldi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır."