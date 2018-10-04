4 Ekim 2018 08:37

Hani ve Lice'de sokağa çıkma yasağı

Hani ve Lice'de sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır’ın iki ilçesindeki 65 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Süre belirsiz.
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