Ayrıntılar gelecek...
4 Ekim 2018 08:37
Hani ve Lice'de sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır’ın iki ilçesindeki 65 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Süre belirsiz.
Çok Okunanlar
-
Karma eğitime koridorda bile tahammül yok!
-
İthal löp etteki tehlike
-
Yıkım ekipleri Adnan Oktar'ın villasında
-
İstanbul Barosu'nda bir aday daha
-
Batman’da hain tuzak!
-
Hani ve Lice'de sokağa çıkma yasağı
-
SGK'da hatanın faturası mezara çıkartıldı!
-
Çaldığı yüzüğü yutan turist hastaneye kaldırıldı
-
Polis memuru beylik tabancası ile intihar etti
-
Trafikte yeni genelge! Artık onlar da ceza yazacak...