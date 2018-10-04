SGK'da hatanın faturası mezara çıkartıldı!

ŞEYMA PAŞAYİĞİT - CUMHURYET / SGK, Zeynep Gürsel isimli emekli bir yurttaşın ölümünden önce Meclis’ten

geçen intibak yasasından faydalandırdı.



Emekli maaşını zamlı olarak alan Gürsel’in ölümünden sonra oğluna borç çıktı. Faydalandırdığı intibak parasını “yersiz” bulan SGK, emeklinin ölümünün ardından oğlunu borçlandırdı. SGK Başkanlığı’ndan çıkarılan borç bildirim belgesi ile bir ay içinde 3 bin 71 liranın ödenmesi tebliğ edildi. SGK , borç bildirim belgesinde çıkan borcun sebebini ise “yersiz ödeme” olarak gerekçelendirdi.



Hatanın faturası mezara



SGK yetkilileri tarafından yaklaşık beş yıl önce intibak zammından kesinti yapılmayacağı hatta gündeme dahi alınmayacağı söylenmişti. Emekli olanlar da intibak zammı için bekleme sırasına girmişti. SGK’nın tam tersini söyleyen ilgili maddede ise şu ifadeler yer almıştı: “Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla ve yersiz her türlü ödemeler, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren 24 ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, 24 aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır.”