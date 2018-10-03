İşçilerin tutukluluğuna itiraza ret!

3. Havalimanı inşaatındaki kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için tutuklanan 28 işçinin tutukluluklarına yapılan itiraz reddedildi.

29 Ekim'de açılacağı açıklanan ve adı sıklıkla iş kazaları ile gündeme gelen 3. Havalimanı 'nda kötü çalışma koşullarının düzeltilmesi için eylemler düzenleyen aralarında sendika yöneticilerinin de bulunduğu 28 işçi tutuklandı.

İnşaat İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, tutukluluğa yapılan itirazın reddedildiği duyuruldu.

Sendikadan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

" 3. Havalimanı şantiyesindeki insanlık dışı çalışma-barınma-beslenme-ulaşım koşullarına, iş cinayetlerine karşı birikmiş öfkelerini direnme haklarını kullanarak ifade ettikleri için 600’e yakını gözaltına alınan, bunlardan ilk önce 24’ü ardından 3’ü ve en son da bugün biri tutuklanan arkadaşlarımızın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Aralarında dört sendika yöneticimizin de bulunduğu 28 arkadaşımız sadece direnme haklarını kullandıkları ya da sendikal görevlerini yerine getirdikleri için tutuklandılar.

Ki tutuklananlar arasında yer alan 2 sendika yöneticimiz ve bir TİP üyesi arkadaşımız 14 Eylül’deki Havalimanı direnişi anında orada bulunmuyorlardı. Yapılan operasyondan sonra işçi kampının girişinde yaşanan tartışma anında gözaltına alınmışlardı.

Sadece bu bile İGA patronlarının ve bu projeye özel politik anlamlar yükleyen siyasi iktidarın intikamcı yaklaşımlarının anlaşılması açısından kafidir.

3. Havalimanı direnişinin işçi arkadaşlarımıza ve sendikamıza ödetilen bedelini oradaki köklerimizi daha derinlere salma sözü vererek onurla taşıyacağız.

Fakat bir kez daha yineliyoruz: Bu direnişi örgütleyen asıl failler işçilerin kanına sudan ucuz muamelesi yapanlar, onlara kölelik çağının firavunları gibi davrananlardır!

Devletten vergi kaçıranlar, işçinin birçok anayasal hakkını gasbedenlerdir!

Tüm kuralsızlıklara seyirci kalan resmi görevliler yani görevini yerine getirmeyen devletin kendisidir!

İşçi arkadaşlarımızın dile getirdiği her bir talep onlara bu koşulları yaşatan patronlara, resmi görevlilere karşı bir suç duyurusudur, asıl tutuklanması gerekenler de onlardır!

-İnşaat işçisi köle değildir!

-Kavga, sokak, direniş! Yaşasın İnşaat-İş!"

'İŞÇİLER KAMERADAN TESPİT EDİLİYOR'

Öte yandan sendika, eyleme katılan işçilerin güvenlik kamerası ile tespit edilmeye çalışıldığını belirterek, "İGA hummalı bir çalışma içinde, şantiyedeki tüm güvenlik kameralarını kare kare tarayarak eyleme katılan işçileri tespit ediyor" açıklamasında bulundu.